Plantel do Varzim fechado com 26 jogadores

O Varzim está a preparar-se para regressar aos campeonatos profissionais na próxima época. Para isso, teve de fazer uma remodelação radical, quer na equipa técnica, agora liderada por Tiago Margarido, quer no staff, encabeçado por André Geraldes e, principalmente, no plantel que conta apenas com cinco jogadores da época passada.Foram recrutados 21 atletas, número que suplanta as 18 dispensas. Ficou com um plantel (já fechado) composto por 26 elementos, sendo 3 guarda-redes, 8 defesas, 7 médios e 8 avançados.Para já, o clube varzinista disputou quatro jogos-treino na pré-época, somando outras tantas vitórias, tendo marcado 9 golos e sofrido apenas um, frente à equipa B. Seguem-se o Salgueiros (dia 3), Amarante (dia 6) e o Tirsense (dia 13), todos os jogos serão disputados na Póvoa.A estreia na Liga 3 está marcada para o dia 19 (sexta-feira) na deslocação mais curta, a Fão (cerca de 15 quilómetros) para defrontar o Sp. Braga B. A estreia no seu remodelado Estádio será no dia 28 deste mês, na receção ao Fafe.