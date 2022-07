Remodelação quase radical no Varzim

O Varzim vai apresentar-se na nova temporada totalmente remodelado (até no equipamento). Não só em termos diretivos, sendo o presidente Edgar Pinho o único que transitou do elenco anterior após as recentes eleições, mas principalmente na equipa técnica, staff e também no plantel, com o intuito de atacar em força a Liga 3 para um desejado regresso ao futebol profissional.No que diz respeito ao plantel, em construção, para já registou 9 saídas e 3 renovações (Ricardo Nunes, Tiago Cerveira e Tiago Pereira). Como reforços conta 8 confirmados, para já: os defesas João Faria, Ruben Gonçalves e João Sidónio; médios Paulo Moreira, Latón, João Sidónio e Diogo Ramalho; e o avançado Rui Areias.Daqui até ao início dos treinos apontado para 14 deste mês, o treinador Tiago Margarido já terá ao seu dispor praticamente todo o plantel, e com o plano de trabalhos estabelecido, como preparação para uma Liga 3 que tem o seu início marcado para 21 de agosto.