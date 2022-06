Ricardo Nunes renova com o Varzim

O guarda-redes Ricardo Nunes renovou por uma época com o Varzim, o seu "clube do coração", já que além de ter nascido na Póvoa de Varzim, foi nos Lobos do Mar que deu os primeiros passos no futebol.Depois de nove épocas de emblema varzinista ao peito no início da carreira, passou por Académica (seis épocas), União de Leiria, FC Porto, V. Setúbal e Chaves (quatro épocas), tendo depois regressado às origens onde vai entrar na terceira temporada consecutiva.Figura de destaque na formação dos Lobos do Mar, o guardião, que vai cumprir 40 anos a 6 de julho, mostra-se interessado em "tirar uma espinha da garganta" com a despromoção do Varzim à Liga 3, mostrando-se convicto que "o regresso ao futebol profissional será uma aposta firme na próxima temporada", com Tiago Margarido como novo treinador e uma estrutura técnica e diretiva totalmente remodelada.