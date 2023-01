Tiago Margarido: «Encarar o Benfica olhos nos olhos»

O técnico Tiago Margarido não contornou o elevado favoritismo que envolve o Benfica na eliminatória dos oitavos de final da Taça de Portugal, mas também não deu ênfase à diferença de escalões entre a Liga Bwin e a Liga 3 e até fez questão de vincar a esperança do Varzim em voltar a fazer história, sendo que para sustentar a ideia de obter uma nova surpresa recorreu ao triunfo (1-0) averbado frente ao Sporting, na 3ª eliminatória da competição."Este é um jogo especial porque é uma competição diferente, a eliminar. No resto será mais um desafio na nossa caminhada e onde queremos encarar o adversário olhos nos olhos, como temos feito sempre desde o nosso primeiro dia", comentou Tiago Margarido, para logo de seguida desvalorizar uma eventual quebra de rendimento nos encarnados: "Deram uma boa resposta após a derrota em Braga, pelo que esperamos um Benfica na maior força".Horizonte de otimismo que o treinador também garante fazer parte das aspirações de afirmação que o Varzim projectou para se relançar no principal panorama do nosso futebol."Analisámos o Benfica. É forte, mas também tem lacunas, que tentaremos provocar no sentido de explorar as transições", referiu Tiago Margarido, garantindo que "o Varzim tem as suas possibilidades e vai agarrar-se a elas com a esperança de poder passar". "Este clube também é grande e tem a aspiração de disputar jogos frente a adversários deste nível no seu dia a dia, de modo que este encontro é uma habituação a esse cenário. Já demos provas do que somos capazes, logo esta esperança não é um discurso forçado. É algo em que acredito e garanto que estaremos preparados para dar uma resposta idêntica à que apresentamos frente ao Sporting".