Tiago Margarido: «O objetivo imediato é ganhar os três pontos ao Sp. Braga B»

O Varzim parte esta sexta-feira para uma nova aventura no seu longo historial: lutar pelo regresso ao futebol profissional. A estreia no nova Liga 3 tem um grau de dificuldade bastante acentuado para a equipa varzinista, pois terá de se deslocar a Fão para defrontar o Sporting de Braga B, uma equipa jovem, onde o jogador mais velho tem apenas 22 anos.Para o treinador do Varzim, à entrada para nova 'maratona', "o objetivo imediato é ganhar os 3 pontos ao Braga B", embora reconheça que "a verdadeira filosofia de jogo da equipa ainda vá demorar cerca de dois meses, de forma a obter o rendimento que se pretende".Até porque, reconhece, "a equipa do Braga B trabalha junta há muito tempo, com jovens que vêm dos escalões de formação há muito tempo, tratando-se de uma equipa que tem os processos consolidados".No entanto, o treinador do Varzim mostra-se confiante no trabalho dos jogadores que tem ao seu dispôr:"Temos os nossos argumentos e estamos preparados para conseguir os 3 pontos. Temos de ter muito respeito pelo Braga B, mas possuímos mais-valias que nos podem dar a vitória no jogo". Segundo o treinador, o objetivo único do Varzim, neste campeonato "é subir de divisão e não fugir a essa realidade".A equipa varzinista sofreu alterações substanciais no seu plantel em relação à época passada e vai apresentar-se em Fão para defrontar os jovens bracarenses na máxima força.