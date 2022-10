Tiago Margarido: «Varzim está preparado para as dificuldades»

O Varzim divide o comando da zona norte de parceria com o Lank Vilaverdense, com 10 pontos, ainda sem conhecerem a derrota. O treinador Tiago Margarido quer manter o ritmo evidenciado pela sua equipa que apenas sofreu um empate na primeira jornada (em casa do Sp. Braga B), somando três vitórias na Liga 3, além de ter ultrapassado duas eliminatórias da Taça de Portugal. A receita para o jogo deste sábado em São João da Madeira (com uma Sanjoanense que também não sofreu qualquer derrota somando dois empates e duas vitórias) será a mesma de sempre: “Humildade, nunca facilitando no trabalho, ter a bola dominada e assumindo o jogo, à procura da vitória”, reiterou Margarido.Reconhece, no entanto, que “vai ser um jogo difícil, ainda para mais no reduto do adversário”, mas promete que a equipa “está preparada para as dificuldades” com o objetivo da soma de três pontos.