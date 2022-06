Tiago Pereira renova contrato com o Varzim

O Varzim, que vai ser comandado por Tiago Margarido na próxima época, está a construir a sua estrutura para 2022/23 com aquisições e renovações que aparecem oficialmente a conta-gotas.Depois da aquisição do defesa João Faria e das renovações do guarda-redes Ricardo Nunes e do defesa Tiago Cerveira, vem agora a renovação do contrato do jovem guarda-redes Tiago Pereira. Nascido em Lisboa há 27 anos, teve toda a formação no Benfica, passando depois pelo Encarnação de Olivais, Belenenses, Real, 1.º de Dezembro, tendo dado um salto para o norte para o Sporting de Braga onde esteve durante 5 épocas na equipa B, para depois, na época passada, ter ingressado no Varzim. Foi utilizado em 8 jogos já que teve praticamente a porta tapada pelo experiente Ricardo Nunes que também se mantém no clube da sua terra.A construção do plantel varzinista prossegue, estando para breve mais novidades quanto a saídas e entradas de jogadores que se prevê serem em número considerável.