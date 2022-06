Varzim atento à situação do Leixões e ainda com perspetivas de disputar a Liga Sabseg em 2022/23

Depois de o Leixões ter falhado de novo o controlo salarial da Liga, o Varzim emitiu um comunicado no qual mostrou estar atento à situação. Os poveiros, de resto, apontaram mesmo para a possibilidade de disputarem a Liga Sabseg em 2022/23 se os matosinhenses não forem capazes de resolver a situação."Após notificação da Liga Portugal, a Varzim Sport Club-SDUQ deu cumprimento à demonstração da inexistência de dívidas correspondentes a salários de treinadores e jogadores dos meses de março e abril.Conforme publicitado pela Liga, houve sociedades desportivas que estão em incumprimento e têm como consequência a subtração imediata de 2 a 5 pontos na tabela classificativa segundo Regulamento da LPFP.Até ao próximo dia 18 de junho, as sociedades desportivas podem ainda retificar a documentação em falta relativamente ao cumprimento salarial e ao licenciamento das estruturas tendo como consequência a exclusão das competições profissionais!A 20 de junho, será conhecida a decisão final do órgão de licenciamento!A Varzim Sport Club-SDUQ orgulha-se de ter cumprido todas as suas obrigações, atuando, sempre, na defesa dos seus legítimos interesses e na defesa da integridade do Futebol Profissional", podia ler-se no comunicado emitido pelos varzinistas.De resto, o regulamento da Liga refere que "Se um ou mais clubes da Liga Portugal 2 não reunirem os requisitos legais e regulamentares estabelecidos ficam impedidos de participar nessa competição (...) sendo as vagas preenchidas pelo clube ou clubes da Liga Portugal 2 derrotado no playoff e melhor classificados nos lugares de descida, por esta ordem de preferência"