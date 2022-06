Varzim com baixas de peso anseia deslize do Sp. Covilhã

Depois de uma época que deixou a desejar, os poveiros têm ainda oportunidade de se redimir e conquistar a 16.º posição ao Sp. Covilhã, garantindo a ida ao playoff de permanência caso os serranos não pontuem na Amadora.Contudo, os varzinistas terão contra si o afastamento de quatro jogadores habituais titulares, que se encontram castigados na sequência dos amarelos recebidos na vitória frente ao Farense e não entram, assim, nas contas de Pedro Miguel para a receção ao Mafra.Num encontro bastante acidentado, Leandro Silva viu o quinto amarelo na 2ª Liga, enquanto André Micael viu o seu nono amarelo na prova, tal como Luís Silva. Finalmente, André Leão, o jogador mais amarelado da Liga, com 14 (mais um duplo amarelo e consequente expulsão), também está fora do próximo jogo.Do lado do Farense, que terminou o jogo com duas expulsões e quatro amarelados, as sanções também foram múltiplas. O Varzim, que já conta com 120 amarelos, é a equipa com mais amarelos na Liga.Os poveiros recebem o Mafra este domingo, pelas 15h30. Em sentido inverso, João Reis regressa de castigo.T.G./L.L.