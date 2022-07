Varzim disputa primeiro jogo da pré-época em Coimbra

O Varzim disputa na manhã deste sábado o primeiro-jogo da pré-época frente à Académica, em Pampilhosa da Serra. O treinador Tiago Margarido conta, para já, com 25 jogadores: três guarda-redes, oito defesas, sete médios e outros tantos avançados. Outros dois são esperados no princípio da próxima semana para que o plantel fique completo à espera do início da Liga 3, marcado para 21 de agosto, e com os olhos postos no regresso aos campeonatos profissionais.Depois do particular com os estudantes seguem-se mais seis e todos no Estádio Municipal da Póvoa de Varzim, com o Paredes (27/7), Paços de Ferreira (30/7), Varzim B (1/8), Salgueiros (3/8), Amarante (6/8) e Tirsense (13/8).Toda a preparação da equipa poveira está a ser feita no Estádio Municipal, mantendo-se assim durante o período de 'vingar' do novo relvado do Estádio do Varzim.