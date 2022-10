Varzim distinguido com prémio Comunicação

O Varzim foi distinguido com o Prémio Comunicação relativo ao mês de setembro, atribuído pela FPF aos emblemas da Liga 3.O trabalho desenvolvido pelo departamento de comunicação do clube poveiro destacou-se dos demais adversários, o que valeu a entrega do prémio, numa cerimónia que contou com as presenças de Diogo Madeira, responsável pela comunicação do Varzim, e de André Geraldes, Diretor-geral do clube.Já em 2021, André Geraldes, ao serviço do E. Amadora, recebeu um prémio idêntico referente ao projeto 'Embaixadores', onde juntou várias antigas glórias do clube para recordar os momentos altos do E. Amadora, entre elas, Jorge Jesus.