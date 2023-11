Varzim irá propor criação de uma SAD em Assembleia Geral

A atual direção do Varzim pretende avançar para a criação de uma SAD, alterando o modelo de gestão através de uma SDUQ que está implementado. Naturalmente, para esta ideia seguir avante será necessária a aprovação por parte dos sócios, pelo que esta só acontecerá em Assembleia Geral.Os objetivos da atual direção passam por recolocar o emblema poveiro no principal escalão do futebol português, bem como a construção de uma academia. Para tal, os dirigentes entendem que a melhor solução passa pelo constituição de uma SAD que contará com investimento de um fundo brasileiro ligado ao futebol e a negócios de implementação de inovação. Para além do investimento em infraestruturas, com a criação da SAD, os responsáveis pelo Varzim querem ter maior capacidade para atacar o mercado de transferências e ter condições financeiras para voltar à 1.ª Liga.Neste sentido, o clube que milita atualmente na Liga 3 irá realizar várias sessões de esclarecimento sobre o projeto, agendadas para os próximos dias 16,24 e 30 de novembro para posterior realização da Assembleia Geral.