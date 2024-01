Varzim multado após queixa da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas

O Conselho de Disciplina (CD) - Secção Não Profissional da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu punir com multa de 561 euros o Varzim, na sequência de queixa apresentada pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas (CCPJ).A sanção surge na sequência do ocorrido na conferência de imprensa de antevisão do técnico Bruno China ao jogo relativo à 19.ª jornada da Liga 3 na época passada, a 19 de fevereiro. Segunda a participação da CCPJ, dada como provada, foi autorizada a presença do jornalista Virgílio Tavares, mas interdita a sua participação, ficando impedido de fazer perguntas, ao contrário dos outros dois jornalistas presentes na conferência.O acórdão foi aprovado por unanimidade a 21 de dezembro.