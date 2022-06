Varzim planeia criação de SAD

Edgar Pinho e os restantes órgãos sociais do Varzim tomara posse esta terça-feira e o presidente do clube já tem planos para o futuro. Uma das ideias passa, segundo o próprio, pela criação de uma SAD, mas só depois de os poveiros voltarem à Liga Sabseg.Segundo o 'Mais Semanarío', publicação daquela zona, o líder terá firmado essa intenção aquando da tomada de posse. De resto, Edgar Pinho sublinhou também a reestruturação do clube, com a entrada de uma estrutura profissional.