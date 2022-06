Varzim recorre para o TAD

O Varzim não se conforma com a decisão da Liga em aceitar a inscrição do Leixões na 2ª Liga e, sabe Record, vai avançar com um recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Esta decisão surge na sequência do “conjunto de diligências para consulta dos documentos de suporte a algumas candidaturas, sobre as quais alegadamente pendiam indícios de irregularidades”, como o emblema poveiro comunicou após o anúncio oficial dos clubes admitidos, uma vez que entendem que o Leixões não cumpre os pressupostos necessários.