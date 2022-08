Varzim termina série de jogos-treino com resultado positivo

A equipa treinada por Tiago Margarido deu por terminada a série de jogos-treino nesta pré-época. Este sábado de manhã goleou o Valadares Gaia, por 5-0, e de tarde, na apresentação do plantel aos seus associados, empatou com o Tirsense a um golo. Ambas as equipas que os varzinistas defrontaram atuam no Campeonato de Portugal.No total dos nove jogos de pré-temporada, o Varzim somou seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 20 golos marcados e 6 sofridos.Recorde-se que a equipa poveira inicia a Liga 3 com uma deslocação a Fão, para defrontar o Sp. Braga B, num jogo antecipado para o próximo sábado, às 17 horas.