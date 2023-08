Vítor Paneira analisa dados da Trofa: «É muito importante o próximo jogo»

O Varzim lidera a Série A da Liga 3, com 10 pontos em 12 possíveis, e prepara-se para uma difícil visita ao Trofense, jogo no qual o técnico Vítor Paneira quer continuar a somar pontos. "É muito importante o próximo jogo, fecha um ciclo de cinco e depois vem uma paragem para a Taça de Portugal. Vai ser difícil, frente a uma equipa a quem foram retirados 3 pontos e que está com uma nova dinâmica, nova direção e novo treinador", resumiu o técnico dos lobos do mar, revelando que os seus jogadores já conhecem o adversário: "Já fiz a observação direta, mas também estamos documentados naturalmente com outras ferramentas existentes."