Vítor Paneira: «Os varzinistas devem estar orgulhosos da estrutura atual do Varzim»

Vítor Paneira vai estrear-se este sábado (17h30) no comando técnico do Varzim com uma deslocação ao terreno do Fafe, num jogo importante pela permanência na Liga 3. O treinador tem noção das dificuldades, mas acredita que a resposta poveira será positiva e condizente com os objetivos que pretendem."Não nos vamos agarrar aos resultados do passado. Estou aqui para ganhar os quatro jogos que faltam e vamos a Fafe para ganhar. E sabemos que os lobos do mar [adeptos varzinistas] estarão na bancada para nos ajudar a ganhar o jogo."Não estava à espera de uma equipa tão disponível. Está forte mentalmente, soube reagir a este momento e estamos todos à espera de um jogo que, para nós, já podia ter sido realizado na semana passada.""Já vai uma distância de oito ou nove desde que cá estive pela última vez. Está mudado para muito melhor. Falavam que estava mais organizado e eu constatei um clube altamente profissionalizado, dotado de rigor e de uma profissionalização enorme. Fiquei surpreendido. Esta estrutura está 100 vezes à frente do que apanhei anteriormente. Os varzinistas devem estar orgulhosos da estrutura atual do Varzim. Fico satisfeito pelo clube estar dotado de condições extraordinárias, muito superiores que a maior parte dos clubes da 2.ª Liga e até alguns da 1.ª Liga."