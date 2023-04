Vítor Paneira quer conduzir Varzim à permanência

Vítor Paneira já foi apresentado como sucessor de Bruno China no Varzim, confirmando-se a notícia da edição desta segunda-feira de. E mostrou vontade em mudar o cenário, ajudando a segurar o clube na Liga 3."Regresso a uma casa onde fui feliz e onde quero voltar a ser. Temos todos uma missão, de ultrapassar mais um momento difícil na história do Varzim e com toda a certeza que vamos ultrapassar", salientou, apontando depois: "Se estou aqui é porque acredito na permanência. Temos 4 jogos para tentar ganhar e vamos ganhá-los. Queremos marcar uma posição naquilo que é o Varzim, que é um histórico, com tudo aquilo que ele representa", disse Paneira, de 57 anos, que já orientara os poveiros em 2013/14.O antigo internacional português reconhece que "o tempo é curto" e que "não há tempo para pensar, só ganhar". E elogia o plantel: "Tenho jogadores de grande qualidade e tenho a certeza que me vão ajudar. Dependemos de nós e só quero que eles joguem o que sabem", finalizou.