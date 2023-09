Vítor Paneira treinador do mês da Liga 3

A equipa técnica liderada por Vítor Paneira foi eleita a melhor do mês de agosto na Liga 3. O treinador do Varzim, de 57 anos, somou três vitórias e um empate no período, com o clube poveiro a ocupar o 2º lugar da Série A, com 12 pontos ao cabo de 6 jornadas, um a menos que o líder Felgueiras.