Zé Eduardo rescinde com o Leixões e assina pelo Varzim

O Varzim garantiu a contratação de Zé Eduardo até junho de 2024. O avançado rescindiu com o Leixões para assinar com o clube poveiro, que assim garante um importante reforço para atacar a subida à Liga Sabseg.Apesar das várias propostas em carteira, o jogador aceitou mudar-se para o Varzim que o convenceu a assinar depois de um raide do diretor geral André Geraldes, apoiado na intermediação de Pedro Silva da kool4you, numa operação relâmpago para convencer o atleta a aceitar o projeto do Varzim.Uma cartada que o Varzim lança agora ao contratar um jogador que vinha tendo uma grande influência no Leixões, sendo visto como uma ‘bicada’ dos lobos do mar a um dos eternos rivais, mostrando ainda perspicácia de mercado da equipa liderada por André Geraldes.