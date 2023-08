Desilusão e ironia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio David Simão recorreu às redes sociais para dar conta da deceção com que a derrota averbada na Noruega foi encarada pela comitiva arouquense, bem como pela ausência de transmissão televisiva do encontro.

"Aprender e melhorar para o ano que vem aí. Obrigado aos adeptos que vieram apoiar. Não éramos os melhores quando ganhámos no fim de semana e não somos os piores hoje", escreveu o criativo no Instagram, para logo de seguida rematar com um "orgulho nesta equipa".

Declaração de resignação que David Simão também aproveitou para vincar a desilusão do grupo pelo facto de o jogo não ter sido transmitido por nenhum canal televisivo português: "Obrigado também a todos os que assistiram ao jogo pela televisão em Portugal, ou não, já que não houve espaço nem interesse em acompanhar o 5º classificado da Liga Portuguesa. Triste e desiludido pelo tratamento que o Arouca vai tendo no nosso futebol. Até domingo."