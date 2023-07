Antony perto de deixar o Arouca e rumar aos Estados Unidos para reforçar o Portland Timbers

O Arouca poderá estar prestes a perder um dos jogadores mais utilizados e influentes da época passada. O clube português está, tal como escreve o 'The Athletic', em negociações avançadas com os americanos do Portland Timbers para a transferência do extremo Antony para a formação da MLS.O negócio, ao que tudo indica, ficará fechado por 3,5 milhões de dólares, valor que corresponde a cerca de 3,2 milhões de euros no câmbio atual. Segundo apurou, é possível que o brasileiro, de 21 anos, fique já de fora das opções de Daniel Ramos para o duelo com o Rio Ave, no domingo, a contar para a 2.ª fase da Allianz Cup, que marcará a estreia oficial dos lobos na nova temporada.Antony chegou ao Arouca no verão de 2021, por empréstimo dos brasileiros Joinville. A cedência era válida por duas épocas, mas a SDUQ arouquense acionou, em novembro de 2022, a opção de compra contemplada no acordo, com o jogador a firmar um vínculo válido até 2026 e a ficar blindado com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.Em duas temporadas ao serviço do Arouca, Antony disputou 63 jogos, assinando oito golos e três assistências.