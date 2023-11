Arouca com o pior arranque de campeonato de sempre

O Arouca está a participar no principal escalão do nosso futebol pela 7ª vez, mas nunca amealhou tão poucos pontos nas primeiras 10 jornadas como na presente edição. A formação de Daniel Ramos conta apenas com seis pontos na bagagem, sendo que o desempenho mínimo nas outras seis participações foram os oito pontos arrecadados nas primeiras 10 jornadas de 2013/14, 2014/15 e 2016/17. Sinal de alarme para os lobos ibéricos que ontem estiveram de folga e regressam hoje ao trabalho para começar a preparar a receção ao Sp. Braga com Daniel Ramos no comando técnico.