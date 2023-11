Arouca convoca Assembleia Geral para a votação do Relatório de Contas da época 2022/23

O Arouca anunciou, esta sexta-feira, a convocatória de uma Assembleia Geral Ordinária para o dia 1 de dezembro, que terá como principal ponto na ordem de trabalhos a votação do Relatório de Atividades e Relatório de Contas referentes à época desportiva 2022/23.Além da votação das contas da temporada passada, a reunião magna terá também um período dedicado à intervenção dos associados que estiverem presentes.A Assembleia Geral terá lugar no Estádio Municipal de Arouca, com início marcado para as 21 horas.