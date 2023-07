Arouca não sai do nulo em jogo-treino com Sp. Braga B

Depois do triunfo folgado perante o Boavista, por 3-0, o Arouca empatou esta quarta-feira frente ao Sp. Braga B, naquele que foi o segundo ensaio em dois dias para a equipa comandada por Daniel Ramos.No encontro disputado no Centro de Estágios do Luso, nenhuma formação conseguiu desfazer o nulo que prevaleceu até ao final do encontro.O Arouca volta a jogar agora na sexta-feira, pelas 18 horas, frente ao Trofense, em mais um jogo à porta fechada realizado no Luso.