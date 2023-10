Arouca: os motivos da expulsão de David Simão e Joel Pinho suspenso por 8 dias

A receção do Arouca ao Chaves, da 7.ª jornada da Liga Betclic, ficou marcada pela expulsão de David Simão, assim como Joel Pinho, diretor-desportivo dos lobos ibéricos.O médio, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina, que cita o relatório do árbitro, recebeu ordem de expulsão por dizer "na direção do árbitro 'Tu não vês um caralho' de forma repetida e em tom grosseiro". Pelo facto, David Simão irá ainda pagar uma multa de 842 euros.Pelo seu lado, Joel Pinho foi expulso por dizer igualmente à equipa de arbitragem o seguinte: "Ide para o caralho! Isto é vermelho!". O dirigente vai cumprir 8 dias de suspensão e pagar uma multa de 561 euros.