Arouca supera Boavista no primeiro ensaio da pré-temporada

Naquele que foi o primeiro jogo de preparação do Arouca para 2023/24, os lobos triunfaram por 3-0 frente ao Boavista, numa partida disputada no Centro de Estágio do Luso, onde a formação orientada por Daniel Ramos se encontra a trabalhar.Rafa Mujica, melhor marcador do Arouca na época passada, fez o primeiro golo da partida, aos 34', resultado que se manteve até ao intervalo. Na 2.ª parte, o reforço Cristo González ampliou a vantagem, aos 61', tendo o central Galovic fechado o marcador aos 79'.No Boavista, Petit começou a partida com César, Pedro Malheiro, Chidozie, Abascal, Bruno Onyemaechi, Seba Pérez, Makouta, Reisinho, Masa, Tiago Morais e Bozenik. Jogaram ainda João Gonçalves, Salvador Agra, Bruno Lourenço, Jeriel, Vukotic, Filipe Ferreira, Ibrahima, Berna, Pedro Gomes, Luís Santos e Joel.