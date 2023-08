Arruabarrena assobiado no Brann-Arouca

Arruabarrena é uma das figuras do Arouca e, ontem, esteve na mira dos adeptos do Brann durante a primeira parte e, sobretudo, quando o Arouca ainda tinha a eliminatória em aberto. Isto por causa do tempo que o guardião uruguaio demorava nas diversas reposições de bola, recebendo sempre um coro de assobios cada vez que a bola lhe chegava. Algo que até já tinha acontecido, de alguma forma, na primeira mão, quando, na parte final da partida, Arruabarrena deixou os nórdicos de cabelos em pé num par de ocasiões.

Hino do Arouca tocou

Instantes antes do apito inicial do árbitro belga, foi bem audível o hino do Arouca nas bancadas do Estádio do Brann, seguramente emitido pelo dispositivo móvel de algum dos cerca de 50 adeptos presentes em Bergen.



Treino logo depois do jogo



Depois do final da partida, as equipas recolheram aos balneários, mas pouco depois houve uma sessão de treino no relvado do Estádio do Brann para os jogadores não utilizados e os que fizeram menos minutos na partida. Isto enquanto os nórdicos davam uma volta olímpica ao campo. O Arouca regressa esta manhã a Portugal.