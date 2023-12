Arruabarrena volta à baliza do Arouca frente ao Boavista

Daniel Sousa manteve a opção da anterior equipa técnica e fez alinhar Thiago Rodrigues na baliza no jogo da Taça de Portugal, frente ao Boavista. O novo treinador do Arouca vai agora fazer regressar Arruabarrena, habitual titular na Liga, no jogo de amanhã, no Bessa, sendo que essa pode ser mesmo a única alteração no onze.