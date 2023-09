Benji Michel já no relvado

Benji Michel já está na última fase da recuperação à grave lesão que sofreu em maio. O avançado tem feito corrida no relvado e, se tudo correr conforme está previsto, deve estar apto a entrar nas opções de Daniel Ramos no final de outubro. Recorde-se que o norte-americano, de 25 anos, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles num treino, depois de ter sido utilizado no jogo frente ao FC Porto, a 8 de maio, tendo sido operado no dia 15 desse mês.

Refira-se que Rafael Fernandes, chamado aos sub-21 de Portugal, regressa hoje aos treinos no seio do plantel. * A.M./N.B.