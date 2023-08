Bilhetes para a receção do Arouca ao Brann à venda a partir desta segunda-feira

O Arouca divulgou este domingo os preços dos bilhetes para a receção ao Brann, na quinta-feira, jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, confirmando que os ingressos começarão a ser vendidos a partir desta segunda-feira, pelas 14h30, na bilheteira do clube.À semelhança do que aconteceu em várias partidas na época passada, estudantes do concelho de Arouca terão entrada gratuita, precisando apenas de apresentar o seu cartão escolar no momento do levantamento do seu bilhete. Por sua vez, os ingressos para os sócios sem lugar cativo custarão 10 euros, enquanto para o público geral serão comercializados a 15 euros.A receçaõ do Arouca ao Brann está marcada para quinta-feira, pelas 19 horas.