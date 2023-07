Bis de Cristo González garante triunfo sobre o Anadia

O Arouca venceu o Anadia, por 2-1, em jogo-treino que encerrou o estágio de pré-época da equipa de Daniel Ramos, realizado no Luso. E foi preciso operar uma reviravolta para os lobos ibéricos chegarem ao triunfo.O Anadia, equipa da Liga 3, colocou-se na frente do marcador oas 37', com golo de Perdigão, extremo brasileiro de 32 anos que já passou por clubes como o Famalicão, Aves, Chaves ou Boavista.A reviravolta do Arouca foi conseguida apenas na segunda parte e já bem perto do fim, com golos de Cristo González, aos 79' e 89'.