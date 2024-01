Bukia faturou um ano depois

Regressado no verão ao Arouca após seis meses de empréstimo no Al Batin, da Arábia Saudita, Bukia voltou, na partida frente ao E. Amadora, aos golos com a camisola dos lobos, praticamente um ano depois do anterior. O congolês tinha faturado pela última vez em dezembro de 2022, frente à UD Oliveirense, em jogo da Allianz Cup.