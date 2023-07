Cinco juniores sob o olhar de Daniel Ramos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de já ter à sua disposição um plantel bastante robusto, Daniel Ramos está a aproveitar a pré-época para avaliar alguns jovens valores dos escalões de formação do Arouca. Nesse sentido, cinco juniores foram integrados nos trabalhos desta semana da equipa principal.

Da geração de 2005, Ricardo Ferreira, Miguel Correia e Gonçalo Malheiros fizeram parte da campanha dos juniores até ao 3º lugar da Divisão de Honra da AF Aveiro, com o primeiro a ter assinado 41 golos na temporada. Já José Tavares e Miguel Pinho, nascidos em 2006, dividiram-se entre os juniores e a equipa de juvenis, que conseguiu mesmo a subida à Divisão de Elite.

Os cinco jovens continuarão a trabalhar com o plantel principal até ao final desta semana. No domingo, os lobos arrancam para o habitual estágio no Luso, que se vai prolongar até dia 22.