Cristo contente com a mudança para Portugal

Cristo González, um dos destaques do Arouca neste início de temporada, está feliz com o arranque da aventura no futebol português. "As coisas estão a sair-me bem. Cheguei a um sítio onde me acolheram muito bem. Há vários companheiros espanhóis, fizemos um bom grupo e futebolisticamente, nesta fase, tudo está a correr bem no Arouca", disse o avançado, em conversa com a ‘Radio Marca Tenerife’, já depois de explicar a mudança para Portugal: "Escolhi o Arouca porque é uma equipa que procura revalorizar os jogadores e está numa liga muito propícia para isso. Também estávamos com hipóteses de entrar na Liga Conferência, não tivemos sorte, mas queria tentar."

Em relação ao segredo para o sucesso, o espanhol aponta o "equilíbrio entre o descanso, a comida e o treino", explicando a sua rotina diária: "Treino com o clube todas as manhãs e faço sessões duplas sozinho todos os dias, exceto em dia de jogo. O treino invisível é a chave para ter bom rendimento."

Em 12 jogos esta época, Cristo González já assinou cinco golos e uma assistência.