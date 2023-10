Cristo González sobre expulsão de David Simão: «Estão a complicar ainda mais»

O Arouca perdeu este domingo com o Chaves, que alcançou a primeira vitória na Liga Betclic. A formação orientada por Daniel Ramos ficou reduzida a dez unidades ainda na primeira parte depois do vermelho direto mostrado a David Simão. Cristo González, após o final do jogo, deixou críticas à arbitragem."A Liga já é suficientemente competitiva e complicaram ainda mais com a expulsão. Não sei o que se passou. Já vamos em vários jogos em que temos alguém expulso ou cometemos penáltis e, como já disse, a Liga já é suficientemente competitiva e estão a complicar ainda mais", começou por dizer em declarações à Sport TV.E prosseguiu, deixando elogios à equipa, apesar da derrota: "Temos uma grande equipa e uma grande equipa técnica, que trabalha toda a semana para nos ajudar e fazer com que o jogo seja o melhor possível. Temos uma grande equipa, mas não o estamos a demonstrar. Estamos a cometer erros que não são dignos da grande equipa que somos e está a custar-nos caro. Temos que mudar a situação e começar a somar pontos".