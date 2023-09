Cristo visto como Derlei: «Tem qualidade, definição e quando parece que está morto ainda tem gasolina»

Com o golo ao FC Porto, Cristo atingiu os três na Liga e isolou-se como melhor marcador do Arouca na prova. "É como o Derlei no FC Porto, tem qualidade técnica, definição, trabalha muito e, quando parece que está morto, ainda tem gasolina", elogiou Daniel Ramos no Canal 11. Esta manhã o Arouca defronta o Ac. Viseu em jogo-treino.