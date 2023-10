Daniel Ramos: «Ambição de ganhar ao Benfica é legítima»

O treinador Daniel Ramos abordou a recepção ao Benfica com muita cautela, mas sem deixar de projectar a esperança de somar o triunfo que garante a qualificação do Arouca para a final four da Allianz Cup em função da vitória arrecadada frente ao AVS na primeira jornada do grupo B. Perspectiva optimista sem contornar o momento de ansiedade que os lobos ibéricos atravessam no campeonato, onde já não vencem desde a primeira jornada, disputada em agosto."É um jogo diferente, decisivo, porque uma vitória garante-nos o apuramento, ao passo que o empate deixa tudo em aberto, mas onde a nossa probabilidade ficará mais reduzida por força do esperado desempenho do Benfica no seu segundo jogo. Por tudo isto vamos tentar tudo para obter o melhor resultado positivo", comentou Daniel Ramos, salientando que "a ambição do Arouca em lutar pelo triunfo é legítima": "Temos de saber conviver com a pressão do momento porque a intranquilidade está presente e está a sair-nos cara, pelo que é necessário ganhar maturidade. Há fases em que a bola não entra, mas seria mais preocupante se não criássemos situações, de modo que acreditamos que é uma fase passageira. O problema é que o Benfica não só tem argumentos mais do que suficientes para complicar em vários aspectos, como sabemos que não teremos à disposição o mesmo número de ocasiões de finalização. Temos de ser mais criteriosos".Abordagem cautelosa sem explorar o momento adverso que o Benfica também atravessa, até porque Daniel Ramos foi ágil a atirar que esta não é a altura ideal para defrontar um adversário com o calibre dos encarnados."Favorável seria se o Arouca estivesse confiante, a atravessar um ciclo vitorioso, mas como também estamos numa fase negativa temos de juntar todos os sinais positivos para ganhar a confiança necessária. Quando falo de sinais positivos são as circunstâncias do jogo. Provocar um erro é um sinal mais, errar poucos passes é outro sinal mais e precisamos de todos eles para aumentar a nossa confiança. Há poucos momentos onde o Benfica concede espaços, além de que a transição é, actualmente, um dos grandes argumentos do Benfica, daí que a qualidade da posse quando recuperamos a bola será crucial", comentou o treinador, sem esconder que "preferia ter mais tempo para preparar este jogo": "Jogamos na última sexta-feira, pelo que o tempo de preparação é curto para direcionar o grupo para o pretendido, nomeadamente os detalhes, de modo que não fugimos do ajuste razoável".