Daniel Ramos: «Deixar apuramento em aberto para a receção ao Benfica»

Daniel Ramos foi ágil a destacar o favoritismo que o Benfica reúne para esta fase de grupos da Allianz Cup, mas encara a visita à Vila das Aves com a esperança de devolver o Arouca ao caminho dos triunfos que escapou nos últimos seis desafios oficiais e também para projetar a ideia de poder discutir as contas do apuramento na receção aos encarnados."Segue-se uma prova a três que tem um grande favorito, que é o Benfica, com o Arouca e o AVS a procurar surpreender. Sabemos que para alimentar a possibilidade de conseguir o apuramento para a final four temos, obrigatoriamente, de pontuar frente ao AVS, na certeza que um triunfo dá outra margem para o jogo com o Benfica e um empate deixa tudo em aberto. Vencer é o que vamos procurar na Vila das Aves para deixar o apuramento em aberto no jogo em nossa casa frente ao Benfica", comentou Daniel Ramos sem fazer segredo da rotatividade em perspetiva para esta competição: "Há uma mudança obrigatória por força da expulsão do Mujica, mas também há outra planeada que está relacionada com o dar oportunidade a outro guarda-redes. Esses são dois dados adquiridos, mas também há a possibilidade de mais trocas, sem descaracterizar a nossa identidade, em função do desempenho dos jogadores. O grupo está a trabalhar bem, acho que estão todos bem preparados e quero ver se estão ao nível em que acredito que estão".Estratégia definida mediante o mesmo modelo tático e também tendo em conta a ausência do técnico do banco de suplentes, dado que Daniel Ramos foi expulso na reta final da visita a Famalicão e tem de cumprir castigo."Não tenho memória da última vez que fui expulso, sinceramente não me lembro mesmo, mas isso não pode ter influência nas dinâmicas e tenho a certeza que haverá sintonia. O restante corpo técnico estará atento aos detalhes e dará conta do recado de modo a suprimir a minha ausência", confidenciou Daniel Ramos, convicto de que "este AVS é como se fosse uma equipa da Liga Betclic": "O nosso adversário está isolado no primeiro lugar, ainda não perdeu, é muito sólido a defender e está confiante. Para mim as melhores equipas da segunda liga são como se fossem de primeira, pelo que estamos bem cientes de que teremos uma partida de exigência elevada pela frente".