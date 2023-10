Daniel Ramos e a visita ao Sporting: «Quem está na frente tem de ter mérito»

O Arouca quer colocar um ponto final na série de três derrotas seguidas e, para o fazer antes do fim deste mês de outubro, terá de pontuar em Alvalade, este domingo, frente ao líder do campeonato. Daniel Ramos admite que preparou a equipa nesse sentido e apela à eficácia dos seus jogadores, ofensiva e defensiva, frente a um Sporting que tem "pouquinhas debilidades".





"Quem está na frente tem que ter mérito", vincou o treinador do Arouca, confirmando as ausências de Mateus Quaresma e Benji Michel para Alvalade, devido a lesão. De fora ficará ainda David Simão, que também ele entrou no sinal vermelho e vai cumprir um jogo de castigo pela expulsão frente ao Chaves. "Isto foi um apelo claro dentro da equipa, não levar amarelos por levar amarelos, não sermos expulsos indevidamente. E lutarmos com 11, porque com 11, contra equipas fortíssimas, como o Sporting, é difícil, então com menos um é mais ainda", alertou o treinador.

Ponto de viragem nos resultados: "Acreditamos sempre que o próximo jogo é aquele em que podemos e devemos lutar pela vitória. O ponto de partida é sempre esse, independentemente do adversário. Nesse sentido, claro que queremos regressar aos pontos, regressar às vitórias. Elas andam a fugir por pouco, mas o que é certo é que não temos vindo a pontuar, não temos vindo a vencer nas últimas jornadas do campeonato e vamos aproveitar a próxima oportunidade para tentar fazê-lo. Um jogo com o Sporting, primeiro classificado, é um jogo de exigência elevadíssima. No caso, contra este Sporting muito competente, a saber muito bem o que faz a atacar e a defender. Para mim isso é muito claro isto. Mas tudo isso não nos impede de tentarmos fazer aquilo que sabemos, por isso é preparámos o jogo com determinação. Esperamos que o plano de jogo tenha sucesso."



Como parar este Sporting: "Vai ser tarefa difícil, até agora ninguém em Portugal conseguiu. Se o fizermos é a demonstração de que fomos muito competentes no jogo. Mas para parar o Sporting tem muito a ver com estarmos a 100 por cento do ponto de vista ofensivo e defensivo. Não só defender bem, mas também atacar bem. Tem também a ver com a eficácia e com o compromisso. Nós não vamos certamente criar 10 oportunidades, como já criámos noutros jogos, temos é que aproveitar as duas, três, quatro oportunidades que iremos criar. Do ponto de vista defensivo, também teremos de ser muito competentes ao nível da eficácia. A eficácia é uma palavra que, neste contexto, diz muito do que tem de ser o nosso jogo: eficácia a defender e a atacar, toda a gente comprometida, toda a gente a 100 por cento, quer os que vão jogar de início, quer os que vão entrar depois. Complicar os pontos fortes do Sporting, estamos preparados para eles, explorar algumas debilidades, que não são muitas, mas são algumas, porque tal com as outras equipas, o Sporting também as tem. E fazer tudo isto não é pouco. É fácil dizer por palavras. Vamos ter que ser muito competentes ao longo do jogo todo, com comportamentos positivos, bons. Dessa forma, lutaremos pelo resultado até final. Certamente também teremos de ter alguma felicidade no jogo, porque faz parte. Neste tipo de jogos, o adversário também cria um conjunto de oportunidades e precisamos de as filtrar ao máximo. Vamos para jogo com esperança e determinação na procura de regressar aos bons resultados."



Capitão David Simão é baixa: "Eu garanto é que não vamos entrar com 10 jogadores. Apesar de já estarmos habituados a jogar com 10 esta época… (risos). Vamos entrar com um médio na posição dele. Preparámos-mos para a ausência do David Simão, é um jogador importante dentro do grupo de trabalho, mas está fora para este jogo. Portanto, existem outros a trabalhar. Independentemente de ausências por castigo e outras por lesão, que também as temos, confiamos. E temos de acreditar em quem vai para jogo. Sem lamentos, porque é mesmo assim, temos é que aprender com o passado, com o que nos aconteceu noutros jogos, tentar fechar o jogo com 11 jogadores em campo. Isto foi um apelo claro dentro da equipa, não levar amarelos por levar amarelos, não sermos expulsos indevidamente. E lutarmos com 11, porque com 11, contra equipas fortíssimas, como o Sporting, é difícil, então com menos um é mais ainda. Pensarmos em coisas positivas, passamos mensagem positiva a quem vai para jogo. Sabemos que os primeiros minutos…"



Sporting em pós-UEFA: "Certamente o Sporting vai querer entrar forte no jogo, normalmente a seguir a uma competição europeia a ideia é a de tentar resolver o jogo cedo, marcar golos para depois gerir é uma mensagem típica de uma equipa grande. Temos de estar preparados para também entrarmos fortes no jogo para conseguirmos estar no jogo, lutar pelo resultado e, dentro das nossas expectativas, levarmos a decisão do jogo para tempos mais tardios. Precisámos de estar conectados, sem sofrer, a criar as nossas oportunidades, deixar o Sporting em sentido… Se nos remetermos só a defender, será uma questão de tempo. Teremos de ter argumentos ofensivos e sempre que possível, explorar os nossos pontos fortes."



Preferência por outro adversário: "É o que é, sinceramente queremos é regressar aos pontos e sabemos o grau de dificuldade. É claro e óbvio que é preferível um adversário mais acessível para regressarmos às vitórias, mas não podemos contornar isso. Tivemos que nos preparar para o próximo adversário, que é o Sporting."



Sporting líder justo e debilidades: "Se está na frente, é porque fez por merecer até agora. É questionável, mas quem está na frente tem que ter mérito. Em relação às debilidades que tentaremos explorar, não as vou dizer, são segredo. Cada equipa tem as suas, no meu entender o Sporting tem pouquinhas, mas dentro das poucas há sempre debilidades que queremos tentar aproveitar."



Lesionados: "Mateus Quaresma ainda está de fora. O Tiago Esgaio está a 100 por cento. O Benji Michel também está lesionado. Lesão do Quaresma? Não posso especificar, tem de ser o departamento médico."