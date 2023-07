Daniel Ramos e as saídas de Basso e Antony: «A mim compete-me treinar o melhor possível quem está disponível»

Comodeu conta na edição deste sábado, o central João Basso e o extremo Antony estão muito perto de deixar o Arouca. Durante a conferência de antevisão à partida diante do Rio Ave, para a Allianz Cup, o técnico Daniel Ramos confirmou esse cenário, dando a entender que os dois jogadores estão fora das contas para a estreia oficial dos lobos na temporada."Até saírem, são jogadores do clube. Oficialmente, ainda não saíram, mas como também é sabido, são jogadores que poderão sair, que estão em negociações avançadas e é só isso que eu posso dizer. É uma gestão que está a ser feita por parte do clube e a mim compete-me treinar o melhor possível aqueles que tenho e aqueles que estão disponíveis para o jogo. Portanto, amanhã vão aqueles que estão disponíveis para o encontro e aqueles que neste momento são opções para a equipa", disse o técnico, que se prepara para fazer a estreia na liderança dos arouquenses.Recorde-se que João Basso está de partida para os brasileiros Santos, num negócio que renderá 2,5 milhões euros aos cofres da SDUQ do Arouca, enquanto Antony deverá rumar ao Portland Timbers, da MLS, transferência que deverá concretizar-se por valores superiores a 3 milhões de euros.Nesse sentido, o técnico está à espera da chegada de mais cara novas, algo já previsto mesmo que estas duas futuras baixas no plantel não se verificassem. "Independentemente destas saídas ou não, está prevista a entrada de mais dois jogadores. Um para a frente, mais um avançado. Temos dois avançados e isso é curto para um campeonato tendo em conta que não temos equipa Sub23 nem equipa B, portanto, um terceiro avançado está previsto entrar assim como um ala/extremo pois precisamos de mais soluções com características diferentes daquelas que temos neste momento. Posso também dizer que estou convicto que na próxima semana entrará pelo menos mais um jogador ou até mais do que um. Entrarão também em função das possíveis saídas, como é lógico. Se sair gente, entrará mais gente. Se não sair gente, no mínimo ainda entrarão mais três jogadores", concluiu.