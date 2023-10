Daniel Ramos e o jogo da Taça: «Temos de impor as nossas ideias e com isso esperar ganhar»

Numa conferência de imprensa em que apenasesteve presente, Daniel Ramos já fez a antevisão ao jogo do Arouca de amanhã, em Felgueiras, para a Taça de Portugal (19h00)."Temos de encarar este jogo com grande seriedade e responsabilidade. Considero que nos jogos de Taça não existem divisões, são duas equipas que querem ganhar e passar a eliminatória, dando o seu melhor. Cabe-nos fazer a nossa parte que é entrar forte no jogo e impor as nossas ideias e com isso esperar ganhar e seguir em frente", começou por destacar o treinador do Arouca, assumindo de forma natural o momento da equipa que já não ganhar no campeonato desde a primeira jornada, vencendo apenas um jogo, na Taça da Liga nas Aves, durante este percurso."A nossa preocupação é sempre vencer e quando não conseguimos isso é natural que a equipa sinta o peso de esperar pela próxima oportunidade para o fazer. Foi essa a mensagem que passámos nestas duas semanas de trabalho que tivemos, procurando aumentar os níveis de confiança dos jogadores. Tivemos também um bom jogo-treino pelo meio e agora estamos à espera de uma boa oportunidade para conseguirmos uma vitória, o que o mais importante neste momento", reconheceu Daniel Ramos, sinalizando que o Arouca "até está a jogar bem", mas não está a conseguir "ter resultados condizentes"."Temos de agarrar esta oportunidade para voltarmos a vencer, respeitando muito o Felgueiras, uma equipa que conheço bem e que estudámos bem, que está a fazer um bom trajeto no seu campeonato e tem um bom treinador que conheço há muitos anos. Não será um adversário fácil e temos de ter essa consciência", avisou o técnico dos arouquenses, sabendo que nestas eliminatórias "uma equipa da 1.ª Liga tem sempre muito mais a perder".Daniel Ramos, aliás, registou ainda que o que aconteceu há um ano nesta mesma eliminatória da Taça de Portugal, com várias equipas da 1ª Liga eliminadas, "serve de alerta". "Por vezes aproveita-se para rodar muito a equipa, mas é preciso medir esse risco e perceber se essa mudança deve ser maior ou menor, porque muitas mudanças por vezes resultam em grandes perdas e é isso que queremos evitar", determinou o treinador do Arouca, em jeito de conclusão.