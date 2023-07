Daniel Ramos e o primeiro jogo oficial: «Espero um desempenho positivo e ter a equipa o mais preparada possível»

Daniel Ramos, técnico que se prepara para fazer a sua estreia aos comandos do Arouca, fez este sábado a antevisão à partida frente ao Rio Ave, a contar para a 2.ª fase da Allianz Cup. Reconhecendo que é impossível as equipas apresentarem-se já ao seu melhor nível nesta fase da temporada, o treinador espera uma resposta positiva da sua equipa frente a um adversário competente e que tem a vantagem de manter a base da época passada."Como é sabido e lógico, ninguém está ao melhor nível logo no arranque. Nós não estamos no máximo nível, assim como certamente todas as equipas não estarão. Mas treinamos para nos apresentarmos o melhor possível, isso sim. Tentamos passar a nossa ideia de jogo, tentamos melhorar comportamentos ofensivos e defensivos na procura de neste primeiro jogo conseguirmos apresentar já muito daquilo que trabalhamos. Dentro desta forma de trabalhar espero, como é óbvio, um desempenho positivo da equipa amanhã e tê-la o mais preparada possível. Vão errar, vão acertar, mas aquilo que espero deles e que lhes disse é que tentem acertar muitas vezes e que façam por errar o mínimo possível, o que também faz parte do jogo. Estamos num processo evolutivo, aquisitivo e queremos a equipa a mostrar comportamentos.""Quando se é um treinador novo tem-se as suas ideias. Primeiro apresentamos uma ideia de jogo que foi muito bem recebida e isso é a parte principal. Há recetividade dos jogadores em relação à nova ideia de jogo. Depois é implementá-la treinando, treinando, treinando. Muitas horas de trabalho, muitas horas de melhoria, de sistematização e de consolidação de comportamento, por isso, é difícil dizer agora, sem jogarmos. Aquilo que vimos na pré-época foi uma equipa a tentar e é esse tentar que eu quero, cada vez mais incisivo nos nossos pontos-chave, no processo ofensivo e no processo defensivo. É prematuro dizer o que falta, porque ainda falta muita coisa, mas muita coisa já está bem encaminhada. Estou agradado com aquilo que a equipa tem demonstrado, pela recetividade dos jogadores, pela forma como eles querem colocar essa ideia ofensiva e defensiva em campo e amanhã é um bom teste perante um bom adversário. Vai ser um jogo difícil para ambas as equipas, um jogo que espero muito competitivo e entre duas equipas que querem arrancar da melhor forma."O Rio Ave tem uma vantagem em relação ao Arouca que é a manutenção, praticamente, de todo o plantel. Jogadores e treinadores estão no terceiro ano de trabalho e isso é uma vantagem porque tem as suas ideias já muito bem consolidadas e eu espero um Rio Ave competente, à imagem daquilo que foi a época passada e à imagem daquilo que apresentou contra o Académico de Viseu. É uma equipa que tem particularidades que identificamos do pontos de visto ofensivo e defensivo. Temos de ser competentes para dar resposta aos problemas que nos vão criar. Do nosso lado vamos também tentar explorar algumas debilidades que o Rio Ave tem, como todas as equipas tem. É um Rio Ave forte, com a ideia de jogo muito bem definida e que vai certamente tentar impor a ideia de jogo que tem vindo a demonstrar não só neste arranque, mas também nos anos anteriores."