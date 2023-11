Daniel Ramos e o último lugar na classificação: «Esta posição é temporária, não é para nós»

Daniel Ramos não contornou o momento delicado que o Arouca atravessa, nem a incógnita em torno do seu futuro mediante o desfecho da receção ao Sp. Braga, pelo que deu expressão à única solução capaz de tirar os lobos ibéricos do último lugar da classificação."Claramente a situação não é fácil, mas temos de ter energia e acreditar no que estamos a fazer e acreditar uns nos outros. É importante acreditar no que valemos e no que já demonstramos esta época, com um bom arranque e com boas exibições, para perceber que esta posição é temporária, não é para nós", comentou o treinador, ciente que o seu lugar está em risco: "Sempre houve sintonia com a direcção. Nunca fui e nunca serei um problema. Se entendermos que não há condições, o treinador sai. Enquanto acreditarem que faço parte da solução continuo. Se o inverso suceder também sou o primeiro a assumir que não faz sentido continuar. Este momento de instabilidade está intimamente relacionado com o que a equipa tem demonstrado e as contrariedades que nos levaram a este ponto ingrato, como foram os penáltis escusados, os penáltis favoráveis não convertidos e as expulsões indevidas".Análise pragmática que Daniel Ramos garante implicar apenas um desfecho frente ao Sp. Braga. Foco num horizonte positivo sem equacionar a eventual vantagem do Arouca perante um desgaste acumulado nos bracarenses por força da participação na Liga dos Campeões."O Sp. Braga tem mais do que soluções. O segundo onze luta pelo meio da tabela para cima, logo não me parece que o Arouca possa tirar alguma vantagem com a participação europeia adversária", comentou Daniel Ramos, convicto da capacidade para alavancar o seu conjunto na classificação: "O que temos de fazer é muito simples. É andar nos limites. Toda a gente a trabalhar porque isto é para nós. Sem egoísmos, não interessa quem ou como, temos é que sair da situação e para isso temos de remar todos para o mesmo lado. O Sp. Braga implica um jogo de elevado nível de dificuldade, até pelo histórico desfavorável, mas é o próximo desafio e onde temos de nos agarrar a tudo para arrancar pontos".