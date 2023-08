Daniel Ramos: «Foi fantástica a forma como a equipa respondeu»

O Arouca esteve por três ocasiões em desvantagem diante do Estoril, viu-se com menos um jogador na primeira parte, mas acabaria por conseguir a reviravolta e vencer por 4-3 . Razões suficientes para Daniel Ramos se apresentar um treinador bastante satisfeito por tudo aquilo que viu da sua equipa."É um daqueles jogos que ficam na retina para sempre. Primeiro, porque entrámos a ganhar em três competições diferentes e isso é muito bom. Depois, por tudo o que se passou no jogo e pelo espetáculo em si, há emoções altíssimas, termos estado três vezes em desvantagem e termos sempre respondido às adversidades do jogo, também à expulsão. Só tenho a dizer que foi fantástica a forma como a equipa respondeu, conseguir estar sempre presente, num acreditar permanente na adversidade, o que, para um treinador, é muito gratificante. Fomos colocados à prova por um Estoril muito competente - o resultado podia ter sido outro - e foi um grande espetáculo. Por estas incidências, pela alma colocada em campo, depois de um jogo de quinta-feira [com o Brann] com o mesmo onze, a malta está de parabéns, temos equipa", disse.