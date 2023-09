Daniel Ramos: «Hoje, aconteceu-nos muita coisa»

Daniel Ramos lamentou que o Arouca não tenha aproveitado as oportunidades perdendo por 1-0 com o Famalicão. "Hoje, aconteceu-nos muita coisa. Até entrámos bem no jogo e depois o Famalicão acaba por estar um pouco por cima. O Famalicão teve o golo e mais uma oportunidade, grande eficácia. Nós tivemos três ou quatro oportunidades, melhores do que as do Famalicão, não marcámos e depois perdemos o Esgaio. Na segunda parte, tentámos assumir o jogo, defender mais à frente, e fruto dessa capacidade de pressão, criámos oportunidades. Bola no poste, tivemos dois penáltis e quem não marca estas situações não pode ganhar jogos. Fomos a equipa que teve mais oportunidades, que mais dominou, e até ao final foi tentar responder", começou por referir.E prosseguiu: "Mesmo depois da expulsão, continuámos por cima. Há uma grande desilusão, porque fizemos mais do que suficiente para levar daqui pontos porque, quanto a mim, fomos a melhor equipa. Se hoje tivéssemos virado o jogo, os títulos de amanhã [sábado] iam ser 'grande exibição do Arouca'. Essa pergunta faz sentido, porque perdemos, mas não faz sentido pelo que jogámos. Nós só temos seis pontos, digo 'só', porque merecíamos muito mais e porque desperdiçámos pontos no Dragão, com o Casa Pia e hoje. A culpa é nossa porque tivemos caudal, oportunidades, qualidade e volume de jogo suficiente para pontuar e continuamos com seis pontos. Isto tem de ser um alerta à navegação por que não chega jogar bem".