Daniel Ramos: «Os índices de confiança vêm é de vitórias»

Depois de vencer o Felgueiras para a Taça de Portugal,, o Arouca recebe o Moreirense amanhã, às 20h15, no encontro que marca o arranque da 9.ª jornada da Liga Betclic. O treinador Daniel Ramos fez a antevisão à partida, ciente que vai defrontar uma equipa que se tem "mantido fiel" às suas ideias."O Moreirense é fiel àquilo que tem vindo a apresentar. Tem sido um Moreirense muito parecido de jogo para jogo, com uma ideia de defender sempre idêntica, e também a atacar, a tentar fazer o seu jogo. Identificámos a forma de defender deles e de jogar em geral. O Moreirense fora de casa tem tido excelentes resultados, à exceção do jogo com o Sporting, e isso para nós é um alerta. Até porque historicamente o Arouca nunca conseguiu vencer em casa o Moreirense. É um fator de motivação e um indicador de um jogo diferente nesta jornada. Em suma, a equipa visitante tem sido prolífica e consistente naquilo que tem vindo a apresentar", referiu o técnico dos arouquenses, antevendo uma partida difícil."Ninguém gosta de perder, como é lógico, agora isso é um problema do Moreirense. Sei é que vimos de uma vitória e os índices de confiança vêm de vitórias. Nós preocupamo-nos com aquilo que temos que fazer, com o nosso jogo, para melhorar aquilo que temos feito em casa. Nas competições fora do campeonato temos quatro vitórias em cinco jogos, por isso os resultados são bons. Procuramos um bom resultado, que é sempre vencer.""Pedi apoio no último jogo, mas volto a pedir apoio mesmo com esta chuva, que parece não parar. Temos vindo a trabalhar nos limites e foi nesse sentido que o que fizemos acabou por se transformar em vitória. Queremos dar continuidade. Quero reforçar, em termos de apoio, que vamos permitir a entrada gratuita a estudantes de Arouca e os nossos jovens são muitíssimo importantes para nós.""Uma das grandes dificuldades que tenho tido tem sido colocar em campo a o mesmo onze. Existem várias razões, por castigos ou lesões, em que nunca foi possível dar uma homogeneidade às escolhas, continuidade e repetir o onze. Faz parte, porque são períodos. Neste período, temos tido esta adversidade e, internamente, falámos sobre não perdermos jogadores no onze, porque isso é visível no equilíbrio da equipa. Vamos ver, porque agora temos possibilidade de estabilizar. Tem a ver com o que eu acho que é melhor. Vamos tendo opções, temos o Jason [Remeseiro], que recuperou de lesão e agora está disponível. O Rafael Fernandes também estava castigado e agora está disponível. Temos sempre opções. São opções que se colocam para a próxima jornada e cabe-me a mim decidir quem colocar dentro de campo.""Acredito que sim, deu para consolidar comportamentos, para estabilizarmos. Procurámos fazer um jogo de treino e acho que isso foi benéfico para a forma física do plantel. Depois da pausa, tivemos o jogo da Taça de Portugal e saímo-nos bem. Foi mais importante para a equipa estabilizar. Melhor do que uma vitória, só mesmo duas vitórias. Esta sequência tem de ser reforçada com resultados, é preciso ir atrás de resultados, temos de olhar para eles como o nosso objetivo. Depois, o lado exibicional vem a acompanhar. O que tem de acontecer agora é aumentar a eficácia, para não falharmos tantas oportunidades de golo.""Fiquei feliz por ele no final do jogo anterior, com o Felgueiras. Posso dizer que ele estava ali em lágrimas no final do jogo, porque passou muito para chegar a este ponto. Está estável, a trabalhar bem, e agora é uma questão de continuidade, pois irá merecer oportunidades num futuro breve. O Vitinho tem vindo a trabalhar e a fazer por isso. Fora do plano individual, vejo a equipa a dar continuidade à vitória que tivemos. Amanhã não tenho dúvidas nenhumas que vamos estar a 100% lutar pela vitória.""Não. Neste momento, quero dar prioridade ao jogo de amanhã e à tarefa que temos em questão. Não vamos pensar no jogo a seguir."O Arouca enfrenta o Moreirense amanhã, dia 27 de outubro, às 20h15, no Estádio Municipal de Arouca.