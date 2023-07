Daniel Ramos: «Perspetiva é trazer mais dois ou três reforços para o ataque»

Manhã de porta aberta em Arouca, tanto para adeptos como para a comunicação social. Ao 5.º treino desta pré-época 2023/24, Daniel Ramos fez o ponto de situação da preparação e admitiu que, em breve, deverá ter novos elementos com os quais trabalhar.





"Fizemos esforços no sentido de ter, pelo menos, o grande núcleo, cerca de 90 por cento do plantel, já constituído. Mas há ainda retoques a fazer. Em primeiro lugar desejamos que não haja saídas de jogadores importantes e, depois, veremos se conseguimos trazer mais dois ou três elementos, que é isso que está perspetivado, com qualidade, porque só interessa trazer qualidade e não número para atacarmos as competições", referiu o técnico, indicando as posições mais carenciadas: "Ainda falta gente para o ataque. Quando digo o ataque… Provavelmente um médio-ofensivo, eventualmente extremo e mais um avançado. Temos dois, mas eu quero três no plantel. Portanto, um ponta-de-lança certamente entrará e provavelmente mais um médio-ofensivo ou extremo."Sobre as suas ideias para a equipa, o novo técnico dos lobos admitiu que as primeiras preocupações centraram-se "na vertente tática, sempre muito importante", aliada "à parte física", parâmetros que neste momento são muito "trabalhados em conjunto". "E uma das nossas intenções para o Arouca é olharmos a baliza, vê-la mais vezes e tentarmos finalizar mais vezes, criarmos mais oportunidades e com isso mais golos. Vamos tentar desde o início incutir isso nos atletas de forma a que depois, na prática, o consigamos fazer. Essa é a intenção", concluiu.Do treino propriamente dito, destacar os aplausos endereçados pelos adeptos ao regressado Bukia, que assinou um golo de trivela. Os reforços Cristo González e Jason Remeseiro deixaram boas impressões.