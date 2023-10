Daniel Ramos: «Podíamos ter feito mais»

A análise de Daniel Ramos, treinador do Arouca, à derrota (2-1) com o Sporting em Alvalade.

- Como viu o jogo e expulsões?

– Na 1ª parte o Sporting foi superior. Não criou grandes oportunidades, mas teve controlo e levou a que não os conseguíssemos importunar. Faltou-nos ter bola, mais qualidade e tempo. A expulsão deu-nos uma janela de oportunidade bem grande para a 2ª parte. Ao intervalo modificámos a estratégia. Teríamos de ser mais rápidos através do jogo exterior. Podíamos ter feito mais, ou seja desgastar o Sporting com bola. Isso ficou aquém do que esperava. Depois o jogo ficou perigoso, tivemos menos bola e acabámos por sofrer. Estivemos perto do empate, mas num jogo difícil, onde podíamos ter somado pelo menos um ponto aqui.

– O que falta ao Arouca para mudar estes resultados negativos?

– O Arouca tem de aproveitar todas as oportunidades. Tem desperdiçado algumas. Este foi um dos jogos em que teoricamente é difícil somar pontos, mas, face à situação, devíamos ter conseguido. Falhámos pontos com o Famalicão também e perdemos pontos no Dragão no fim. Podíamos ter claramente 10 ou 12 pontos, mas temos só 6. Há que trabalhar duro na paragem, procurar ser competentes já na Taça.

– Por que deixou o Jason no banco de início?

– Tentámos utilizar outra verticalidade. O Jason entrou para gerir, mas saiu com dores.